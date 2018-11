Coldplay devient Los Unidades et collabore avec Pharrell Williams

On vous l'accorde, cela peut paraître étrange. Mais visiblement, c'est officiel : Chris Martin, Will Champion, Jon Buckland et Guy Berryman ont signé chez Parlophone... sous un autre nom : Los Unidaded. En d'autres termes, Coldplay a choisi d'enregistrer de la nouvelle musique mais, sous un tout nouveau nom. Du côté de certains fans, il n'y a rien de surprenant puisque sur Twitter, certains avaient déjà repéré quelques indices dans les dernières publications du label. Aussi, Coldplay aurait "liké" un post d'un compte fan relayant la rumeur. Aujourd'hui, c'est officiel donc : Los Unidades est bel et bien un projet et pas n'importe lequel. Tenez-vous bien, parmi les morceaux annoncés, il y a un featuring avec Pharrell Williams.

Parlophone Records are delighted to present new signing #LosUnidades pic.twitter.com/TZWr5ilJXu — Parlophone Records (@parlophone) 26 novembre 2018

‘Global Citizen EP 1, l'Ep qui dévoilera les premiers morceaux de Los Unidades sera dévoilé dès le 30 novembre. E-Lo, featuring avec Pharrell Williams est quant à lui déjà disponible.

Rise Up (feat. Nelson Mandela)’ – Stargate

‘E-Lo (feat. Jozzy)’ – Los Unidades & Pharrell Williams

‘Timbuktu (feat. Stormzy & Jess Kent)’ – Cassper Nyovest & Los Unidades

‘Voodoo (feat. Tiwa Savage, Wizkid, Danny Ocean & David Guetta)’ – Stargate & Los Unidades

Il faudra donc attendre un peu avant de pouvoir en entendre plus ! Mais d'ici là, retenez tout de même que NON, ce n'est pas la fin de Coldplay. Au contraire ! En décembre prochain, le groupe dévoilera les CD/DVD live du A Head Full Of Dreams Tour et on a déjà hâte.