Coldplay de retour sur scène, Sam Smith reprend Fix You et la réouverture de l'AccorHotels Arena... Les news musique de la semaine !

Après la sortie de son dernier opus, la bande menée par Chris Martin a annoncé qu'elle tournerait nettement moins. La raison ? L'écologie : les tournées engendrent de nombreux déplacements (et de nombreux moyens), le tout étant clairement dangereux pour la planète. Or, connaissant Coldplay, on s'attendait tout de même à quelques shows ça et là : la preuve avec le live donné au Musée d'histoire Naturelle de Londres. Et justement, en parlant de concert, les fans ont retrouvé un peu d'espoir ce week-end en voyant quelques changements (discrets, certes) sur les réseaux sociaux du groupe britannique.

On vous la fait courte : les fans (purs et durs) de Coldplay ont remarqué deux choses. La première, la lune positionnée sur la frise a bougé. Aussi, notez que quelques logos évoquant leurs albums précédents sont à retrouver sur le site officiel. Parce que Coldplay est le genre à manier la communication comme personne, difficile de penser que ces changement soient anodins. Reste à savoir s'il est question d'un retour sur scène ou d'un nouvel album (pour rappel, le groupe avait annoncé qu'un opus sortirait bientôt). Après la pandémie de coronavirus, alors que les salles recommencent à accueillir du public, Coldplay pourrait bien offrir un nouveau concert. Mais ça, seul le temps le dira. Nous ne sommes sûrs que d'une chose : gardez l'oeil ouvert !

Le 13 mars dernier, Tryo se produisait à l'AccorHotels Arena dans une salle totalement vidée par l'interdiction des rassemblements durant la crise du coronavirus. Parmi les premiers lieux de spectacle à avoir dû fermer ses portes, Bercy (de son ancien nom) se prépare peu à peu à rouvrir pour la rentrée de septembre. Un soulagement pour Nicolas Dupeux, son directeur, qui s'est récemment confié au Parisien sur la reprise des événements au sein du célèbre lieu.

Après avoir organisé un événement accueillant 2000 spectateurs (au lieu des 20 000 habituellement) lors de la Fête de la Musique, l'AccorHotels Arena sera de nouveau opérationnelle dans quelques semaines. "Dès le 1er septembre, on peut retrouver notre capacité normale avec un protocole sanitaire adapté. On l'a testé lors de la Fête de la musique, masques obligatoires, gel à l'entrée, distanciation sociale lors de l'arrivée sur le site, l'attente aux buvettes, aux toilettes. Et on s'est aperçu que les gens sont assez responsables vis-à-vis des gestes barrière. Ils montrent le même civisme qu'après les attentats parisiens, lorsqu'on a renforcé les contrôles" explique Nicolas Dupeux.

Concernant les événements qui auraient dû avoir lieu durant la période de fermeture, la salle semble avoir tout prévu : "Nous avons reporté durant cette période une quarantaine d'événements, dont une trentaine de concerts. Nous n'avons eu qu'une poignée d'annulations essentiellement sportives. Les concerts sont reportés pour la plupart en 2021." précise le directeur de l'AccorHotels Arena qui accueillera Matt Pokora dès le 15 septembre prochain. Pou' l'heure, même si la salle parisienne accuse plusieurs millions d'euros de perte, il semblerait que la programmation reprenne peu à peu son rythme habituel.

Rappelez-vous, il y a quelques semaines, alors que le monde était en plein confinement, nous avions eu la chance d'interviewer Sam Smith lors d'une conférence vidéo exceptionnelle. Après avoir dévoilé le titre I'm Ready, en collaboration avec Demi Lovato, le chanteur britannique devrait en profiter pour sortir son troisième album d'ici à la fin de l'année. Des projets plein la tête pour celui qui avait avoué avoir renoué avec le plaisir de chanter durant la crise sanitaire. La preuve avec cette magnifique reprise de Fix You, de Coldplay.

Depuis la sortie de son album 1000 Forms of Fear en 2013, Sia a pris l'habitude de se cacher derrière une perruque on ne plus remarquable. Il faut dire que la chanteuse originaire d'Australie est de loin l'une des plus discrètes de la sphère pop. L'interprète de Together (fraîchement sorti) s'est récemment confiée sur sa vie de famille, évoquant notamment la naissance de ses petits enfants. Et, ce n'est pas tout ! La chanteuse en a profité pour évoquer sa fameuse perruque. « Je suis passée en mode perruque car je voulais au départ envoyer un message clair : pouvez-vous me laisser un peu tranquille pendant quelques temps ? Parce que là je suis en train de faire une dépression nerveuse », a t-elle ainsi expliqué pour Apple Music.

« J'ai mis cette perruque pour faire savoir que je ne voulais pas être célèbre, j'ai envoyé ce signal et les gens ont été extrêmement respectueux », poursuit-elle. Discrète, Sia a surtout tenu à garder son intimité mais s'est aussi protégée : « Je me suis mariée et j'ai divorcé presque aussitôt. Ça m'a complètement dévastée. J'ai développé des traumatismes. J'ai fait ce projet de cinéma et puis je suis restée allongée dans mon lit pendant trois ans. J'ai édité le film pendant ces trois ans mais ce fut extrêmement difficile ».