Coldplay de retour, focus sur 5 titres Gold intemporels

ENFIN ! Coldplay est de retour avec un double album (dont la sortie est prévue pour novembre prochain) et pour satisfaire les fans les plus impatients, nous avons même eu droit à un single. Bref, aujourd'hui est un jour de fête dans la shère musicale et sur Virgin Radio - qui vous prépare une journée dédiée au groupe britannique. Du coup, on vous a sélectionné pas moins de 5 classiques signés Coldplay.

THE SCIENTIST

Morceau culte, The Scientist figure sur le deuxième album de Coldplay. Ecrit par tous les membres du groupe, la chanson évoque l'amour d'un homme et son désir de s'excuser.

VIVA LA VIDA

Lors d'une interview accordée à Rolling Stone, Chris Martin a expliqué que Viva la Vida était une ôde à la vie (forcément). Il aurait vu la phrase "long live life" sur une peinture signée Frida Kahlo.

YELLOW

Pour beaucoup, Yellow transpose un amour non partagé vécu par Chris Martin avant de rencontrer celle qui deviendra sa femme, Gwyneth Paltrow. La théorie voudrait que le jaune rayonnant représente un homme amoureux prêt à se sacrifier par amour.

PARADISE

A retrouver sur l'album Mylo Xyloto, Paradise a une histoire : "Paradise est supposée raconter l'histoire de deux personnes qui ont grandi séparément dans une ville oppressante et qui sont perdus dans leur vie." Evidemment, ils tombent amoureux, se séparent et se retrouvent à la fin.

FIX YOU

Pour de nombreux fans de Coldplay, Fix You est LA chanson ultime - pour ne pas dire la meilleure chanson de tous les temps. Pour la petite histoire, Fix you est inspirée de l'ex-épouse de Chris Martin, Gwyneth Paltrow qui venait de perdre son père.

Et vous, quel est votre morceau favori signé Coldplay ?