Coldplay : De nouvelles places pour les concerts à Paris mises en vente

Lorsque Coldplay a annoncé les dates de ses concerts en France à Paris et Lyon, c’était l’euphorie au sein des fans. Le groupe n’avait donné qu’un show privé à Paris fin 2015 et un live à Nice en mai 2016 pour la tournée A Head Ful Of Dreams Tour, son retour pour d’autres dates dans l’Hexagone cette année était donc très très attendu. L’ouverture de la billetterie a connu un succès sans précédent, seuls deux concerts étaient prévus au départ (le 8 juin à Lyon et le 15 juillet à Paris) et deux autres dates ont été ensuite rajoutées les 16 et 18 juillet devant la forte demande. Vous faites partie des frustrés ayant loupé le coche ? La rédac’ a une très bonne nouvelle pour vous, de nouvelles places viennent d’être mises en vente aujourd’hui pour les concerts des 15, 16 et 18 juillet au Stade de France à Paris.

À noter que ces shows auront lieu après la sortie du prochain EP Kaleidoscope de Coldplay prévue pour le 2 juin prochain sur lequel on retrouve le featuring Something Just Like This avec The Chainsmokers. Peut-être que le duo viendra faire une apparition au Stade de France ou au Parc Olympique Lyonnais qui sait… En tout cas, ce sera l’occasion parfaite pour découvrir leurs nouveaux morceaux en live. Retrouvez la billetterie Ticketmaster pour les concerts parisiens de Coldplay par ici, c’est maintenant ou jamais !