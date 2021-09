Coldplay : Chris Martin tease Weirdo, l'une de leurs "meilleures chansons"

Bonne nouvelle pour les fans de Coldplay ! Après le succès incontestable de Higher Power publié en mai dernier, la bande originaire de Grande-Bretagne compte bien nous offrir l'une de ses "meilleures chansons" - du moins, selon Chris Martin. Lors de son passage dans le podcast You Made It Weird with Pete Holmes, l'artiste a d'ailleurs confié : "Nous avons une nouvelle chanson intitulée 'Weirdo' qui attend de sortir depuis longtemps parce que nous faisons une sorte de comédie musicale et cette chanson attendait cela", a t-il ainsi confié. "C'est l'une de nos meilleures chansons, elle n'est simplement pas encore sortie".

Coldplay tease

Ce n'est pas la première fois que Coldplay travaille sur un tel projet : en 2015, le groupe avait notamment monté une comédie musicale Game Of Thrones avec les acteurs de la série pour Comic Relief.

Notez aussi que le morceau Weirdo ne sera pas disponible sur le prochain album de Coldplay - dont la sortie est prévue pour le 15 octobre.