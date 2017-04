Coldplay : Chris Martin rend visite à un fan malade à l'hôpital

L'une des meilleures nouvelles de ce début d'année 2017 a été le commencement de la tournée mondiale A Head Full Of Dream Tour de Coldplay. Dans la foulée, le groupe a dévoilé un nouveau titre intitulé Hypnotized ainsi que la date de sortie de leur EP Kaleidoscope. Hier, lors que le groupe était en route pour rejoindre le stade Mall of Asia Concert Grounds aux Philippines, le leader Chris Martin a fait un arrêt dans un hôpital de Manille afin de rendre visite à Ken Santiago, un jeune patient très fan du groupe, atteint d'un cancer au stade bien avancé... Ils ont pu communiquer grâce à une ardoise : "Je ne sais pas comment vous remercier" a-t-on pu lire. Séquence émotion.

Chris Martin, you are an angel!!! Thank you for making Ken very happy!! #youKENdoit#HymnfortheweeKENd pic.twitter.com/HfApn6hSs4 — Rhiza Pascua (@itsarpee) 4 avril 2017

Très fan du groupe mais gravement affaibli par la maladie, le jeune homme qui avait acheté ses tickets avait dû renoncer au concert du groupe pour lequel il avait acheté sa place. Attristé par son cas, le grand frère de Ken, Kheil, a donc lancé un appel plus tôt dans la semaine, afin que Coldplay, qui battait un record avec The Chainsmokers pour "Something Just Like This", lui écrive un petit message. Son tweet ayant reçu des milliers de likes, a atteint l'organisateur du concert de Coldplay à Manille, qui a organisé la rencontre entre Chris Martin et Ken Santiago. Le leader du groupe a passé un beau moment en sa compagnie, lui a offert son chapeau ainsi qu'un t-shirt et lui a demandé quelle chanson il serait heureux que le groupe lui adresse durant le concert de Manille.