Si Chris Martin et Jay-Z peuvent sembler très différents l’un de l’autre, les deux artistes sont pourtant des amis de longue date et ont collaboré ensemble à plusieurs reprises. En 2008, le rappeur américain avait notamment posé sa voix sur « Lost+ », remix du tube de Coldplay qui figure sur l'EP « Prospekt's March ». L’année dernière, ils avaient de nouveau fait équipe pour se produire ensemble en tête d’affiche du Global Citizen festival en Inde. Actuellement en pleine promotion de son nouvel album « 4 : 44 », Jay-Z a une nouvelle fois été interrogé au sujet de son amitié avec le chanteur de Coldplay et n’a pas hésité à exprimer toute l’admiration qu’il lui portait dans le journal Metro. « Nous sommes bons amis oui, mais ce que je vais dire n’a rien à voir avec notre amitié. J’ai été dans l’industrie de la musique assez longtemps pour savoir lorsque je suis en présence d’un génie… Et c’est exactement ce qu’est Chris Martin. » Ça, c’est un ami sympa !

« Dans quelques années, la Grande-Bretagne le considérera comme le Shakespeare des temps modernes, a ajouté le rappeur, dont la femme Beyoncé a elle aussi collaboré avec Coldplay sur le titre « Hymn for the Weekend ». C’est un artiste incroyable, un parolier incroyable, mais il se révèle littéralement lorsqu’il est sur scène. Si vous avez la chance de pouvoir aller voir Coldplay en live, faites-le – vous ne le regretterez pas. » Là-dessus, on ne peut qu’appuyer ses dires, car le show de Coldplay au Stade de France était assurément l’un des plus beaux qu’il nous ait été donné de voir. Après de telles déclarations, on imagine que ces deux là pourraient tout à fait collaborer à nouveau dans le futur, et ce ne serait pas pour nous déplaire ! Pour l’heure rien de tel n’est prévu, mais Chris Martin et Jay-Z participeront tous deux au BBC Radio 1’s Live Lounge Month, aux côtés de Foo Fighters, Harry Styles ou encore Rag’n’Bone Man notamment.