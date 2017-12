Coldplay : Chris Martin chante une nouvelle chanson pour Modern Family

Virgin Radio faisait partie des premiers à vous en parler : Chris Martin devait apparaître dans un épisode spécial de la série Modern Family. Et c'est finalement cette semaine que l'épisode 'Brushes With Celebrities' a été diffusé à la télévision américaine ! Dans son propre rôle, le chanteur de Coldplay a fait un passage remarqué dans l'une des séries les plus comiques de ces dernières années. Comme prévu, son intrigue était liée à celle de Phil Dunphy. Pour l'occasion, Chris Martin a même composé une chanson inédite dédié au personnage Phil ! On vous propose de découvrir tous les extraits de l'épisode avec l'artiste sans plus attendre.

Chris Martin and Phil Dunphy joke about Chris' wardrobe #ModernFamily pic.twitter.com/dkdNcELNB0 — Coldplaying (@coldplaying) 30 novembre 2017

Chris Martin has some ice for your biscuits #ModernFamily pic.twitter.com/XL8L4QKZrD — Coldplaying (@coldplaying) 30 novembre 2017

Chris Martin’s handwritten lyrics for “The Thrill Of Phil” written for Modern Family! | via https://t.co/33J8NCh2Rc pic.twitter.com/Daqz5aHFKv — Coldplaying (@coldplaying) 30 novembre 2017

Dans l'épisode 'Brushes With Celebrities', le chanteur de Coldplay a fait ce que font la plupart des pop et rock stars quand ils jouent dans une série ou film comique : il joue son propre rôle de façon caricaturale. Comme vous pouvez le constater, le chanteur a de l'auto-dérision quand il parle de sa tenue un peu ringarde et il en profite pour être sympathique avec tous les personnages de Modern Family, notamment Phil Dunphy, jusqu'à carrément les agacer. La cerise sur le gâteau : Chris Martin écrit une chanson pour Phil Dunphy (vous avez les paroles au-dessus écrites par Chris) qui se retrouve à l'hôpital après un petit problème de santé. Chris Martin dans Modern Family, un moment hilarant !