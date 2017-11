Coldplay : Chris Martin bientôt dans Modern Family, la première photo

Ce n'est pas pour rien que Sofia Vergara est l'actrice télé la mieux payée de Hollywood. Jouant le rôle de Gloria Pritchett depuis 9 saison de Modern Family, l'actrice peut se vanter de faire partie d'une des séries les plus comiques jamais créées. Bonne nouvelle pour tous les fans de Modern Family : un futur épisode, intitulé apparemment 'Brushes With Celebrity, verra débarquer plusieurs célébrités. Le leader de Coldplay, Chris Martin, a déjà filmé sa partie pour l'épisode qui sera diffuse le 29 novembre sur ABC, et ça promet ! Surtout que le chanteur ne fera pas juste une simple apparition dans l'épisode. Découvrez plus d'infos un peu plus bas !

La première image de Chris Martin dans Modern Family

On sait que le chanteur de Coldplay jouera son propre rôle aux côtés de Ty Burrell (Phil) comme le montre la photo ci-dessus, ce qui promet d'être hilarant à l'écran. Une source du Hollywood Reporter explique que Chris Martin sera là pour plus qu'une simple apparition, il aura un rôle important à jouer. On a hâte de le découvrir dans Modern Family ! Pour le moment, on ignore quelles autres guest-stars seront présentes dans l'épisode 'Brushes With Celebrity' mais vous aurez la réponse avant la fin du mois. Rendez-vous tous les mercredis sur ABC pour voir les épisodes de Modern Family ! Et pour les fans de Coldplay, on se refait la session acoustique de Chris Martin dans le BBC Radio 1 Live Lounge.