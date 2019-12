Coldplay : Chris Martin admet avoir été "homophobe" lorsqu'il était "jeune et découvrait sa sexualité" !

Voilà des révélations auxquelles nous ne nous attendions pas de la part de Chris Martin ! En effet, le leader de Coldplay s'est récemment confié au magazine Rolling Stone sur sa vision de la sexualité en grandissant et son évolution dans l'acceptation de soi et des autres. Ce dernier a notamment précisé qu'il était "très homophobe" lorsqu'il était "un gamin découvrant sa sexualité" dans un internat pour garçons. Le chanteur et époux de Gwyneth Paltrow durant plus de sept ans ajoute qu'il a passé des moments difficiles car ses camarades pensaient qu'il était gay.

"Quand je suis allé au pensionnat, je marchais un peu d'une drôle de manière et je sautillais légèrement. J'étais aussi très homophobe parce que je me disais : 'Si je suis gay, je suis complètement foutu pour l'éternité' et je n'étais qu'un enfant qui découvrait sa sexualité" a affirmé Chris Martin très ouvertement. Et même si l'homme s'est longtemps questionné sur ce point-là, tout s'est arrêté un jour lorsqu'il s'est rendu compte qu'il aimait les femmes. L'interprète de Viva La Vida est aujourd'hui en couple avec l'actrice Dakota Johnson.