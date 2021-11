Coldplay chez Taratata : Higher Power, The Scientist... revivez le live du groupe culte !

Pas plus tard que la semaine dernière, Coldplay était à l'affiche de Taratata - cultissime émission musicale présentée par Nagui sur France 2. Chris Martin et sa bande sont venus y présenter leur dernier album mais, pas que ! Ce passage à la télévision française fut (évidemment) l'occasion de présenter des morceaux tels que My Universe mais aussi de rejouer des classiques indémodables comme The Scientist ou encore Yellow. Si vous avez manqué ce moment magique de télévision, pas de panique !

Au total, Coldplay a joué Higher Power, Yellow ainsi que My Universe, The Scientist et People of the Pride. Rendez- vous sur le site de Taratata pour revivre les performances en intégralité !