Coldplay célèbre 20 ans de carrière avec le Butterfly Package et c'est grandiose 

20 ans. Coldplay fête ses 20 ans de carrière et pour marquer le coup, il fallait quelque chose de grand (d'aussi grandiose que la carrière de ce groupe indétrônable). Et justement, en ce 7 décembre, Chris Martin et sa bande ont fait un beau cadeau à leurs fans avec le Butterfly Package - qui rassemble les concerts donnés à Buenos Aires mais aussi, à Sao Paulo. Aussi, on retrouve le film documentaire diffusé au cinéma en novembre dernier. A Head Full of Dreams, dernier album de la formation, résume d'ailleurs parfaitement cette carrière conséquente et tous les défis relevés par le groupe au fil des années. Parce qu'il fallait avoir pas mal de rêves en tête pour ne rien lâcher, justement. Si vous avez vu le documentaire, alors vous savez que tout n'a pas toujours été rose pour la formation britannique : des difficultés (ou des "issues", pour reprendre les termes anglais) ont ponctué ce chemin vers la gloire mais le résultat est impressionnant : voir Coldplay livrer un live magnifique, magistral, coloré, bienveillant et surtout, incroyablement joyeux nous rappelle une chose : qu'importe les épreuves, rien ne vaut la récompense à l'arrivée.

Avec les extraits dévoilés avant la sortie évènement, on pu se rendre de deux choses. La première, c'est que les shows de Coldplay sont de véritables shows (on le savait !). Et la seconde, c'est qu'il règne dans leurs concerts une ambiance que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Charismatique, infatigable et en symbiose avec son public (et son groupe), Chris Martin tient la foule avec une aisance déconcertante.

Si vous êtes un(e) fan absolu(e) de Coldplay, alors il vous faut cet objet. Si vous faites partie de ceux qui apprécient de loin, on vous conseille de regarder le live, ou même de l'écouter. Pourquoi ? Tout simplement parce que toute cette énergie positive ne vous laissera pas indéfférent(e). C'est ça, Coldplay : 20 ans de musique, 20 ans de partage et 20 ans de rêve.

Et la bonne nouvelle c'est que cette semaine, Virgin Radio vous offre votre package !