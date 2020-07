Coldplay bientôt de retour sur scène ?

Après la sortie de son dernier opus, la bande menée par Chris Martin a annoncé qu'elle tournerait nettement moins. La raison ? L'écologie : les tournées engendrent de nombreux déplacements (et de nombreux moyens), le tout étant clairement dangereux pour la planète. Or, connaissant Coldplay, on s'attendait tout de même à quelques shows ça et là : la preuve avec le live donné au Musée d'histoire Naturelle de Londres. Et justement, en parlant de concert, les fans ont retrouvé un peu d'espoir ce week-end en voyant quelques changements (discrets, certes) sur les réseaux sociaux du groupe britannique.

On vous la fait courte : les fans (purs et durs) de Coldplay ont remarqué deux choses. La première, la lune positionnée sur la frise a bougé. Aussi, notez que quelques logos évoquant leurs albums précédents sont à retrouver sur le site officiel. Parce que Coldplay est le genre à manier la communication comme personne, difficile de penser que ces changement soient anodins. Reste à savoir s'il est question d'un retour sur scène ou d'un nouvel album (pour rappel, le groupe avait annoncé qu'un opus sortirait bientôt). Après la pandémie de coronavirus, alors que les salles recommencent à accueillir du public, Coldplay pourrait bien offrir un nouveau concert. Mais ça, seul le temps le dira. Nous ne sommes sûrs que d'une chose : gardez l'oeil ouvert !