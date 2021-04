Coldplay : Higher Power, un single annoncé pour bientôt ? 

Deux ans après la sortie de l'excellent Everyday Life, Coldplay semble décidé à faire son grand retour - c'est en tout cas la rumeur qui coure. Depuis quelques temps, les murs de New York, Santiago, Londres ou Sydney ont été placardés de mystérieuses affiches ornées d'étranges symboles... une façon de communiquer déjà utilisée par la bande britannique lors de la sortie de A Head Full of Dreams. Parce que le groupe ne fait pas les choses à moitié, ces fameuses affiches comporteraient un code - vite déchiffré par les fans. Ainsi, l'on pourrait lire "Coldplay, Higher Power, May Seven". Serait-ce l'annonce d'un nouveau single pour le 7 mai ?

Et ce n'est pas tout : un site internet (alienradio.fm) a été ouvert récemment afin de proposer une petite énigme aux fans : ces dernier doivent tenter de déchiffrer un étrange signal... ajoutez à cela de nouvelle photos de profil sur les différents comptes du groupe et vous obtenez l'hypothèse que, peut-être, Coldplay serait en train de préparer le prochain chapitre de sa carrière.

Il faudra patienter jusqu'au 7 mai prochain pour savoir si, oui ou non, Coldplay préparait bien son retour sur le devant de la scène... patience.