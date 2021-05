Coldplay au Stade de France, retour sur les plus beaux concerts

Coldplay et le Stade de France, c'est une longue histoire : au cours de sa carrière, la formation britannique a fait escale dans l'hexagone un nombre incalculable de fois. Mais s'il ne fallait retenir que deux dates, ce serait celles de 2012 et de 2017 - lorsque Chris Martin et toute sa bande sont passés par le Stade de France.

Paradise, Coldplay (Stade de France 2012)

Fix You / Umbrella ft. Rihanna

Viva la Vida (Stade de France, 2017)

A Head Full of Dreams (Stade de France 2017)

Lors de la sortie de son dernier album, Coldplay avait annoncé vouloir réduire les tournées (de façon à préserver l'environnement). S'il faudra patienter encore un peu avant de les revoir sur scène, la bande ouvrira cependant les Brit Awards 2021 le 11 mai prochain.