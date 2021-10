Coldplay au Stade de France, le groupe annonce une tournée eco-responsable

On le sait, protéger l'environnement reste l'une des priorités de Coldplay. Pour preuve, la bande originaire de Grande-Bretagne avait (en 2019) annoncé ne pas vouloir tourner pour défendre l'album Everyday Life dans un souci de protéger la planète et ses ressources. Quelques jours après la sortie de son neuvième album (intitulé Music of the Spheres), Coldplay annonce vouloir tourner, certes, mais de manière responsable.

Ainsi, Chris Martin et ses acolytes (qui seront au Stade de France en juillet prochain) ont souhaité monter une tournée éco-responsable : le groupe s'est donc "engagé à réduire de 50 % les émissions de ses tournées, en essayant de créer une nouvelle feuille de route pour la durabilité. Ce modèle inclut des spectacles vivants fonctionnant à 100 % avec des sources durables", peut-on lire dans les colonnes de Idolator.

Si Coldplay a choisi cette façon de tourner c'est parce que les britanniques sont "très conscients que la planète est confrontée à une crise climatique". : "Nous avons donc passé les deux dernières années à consulter des experts en environnement afin de rendre cette tournée aussi durable que possible et, tout aussi important, d'exploiter le potentiel de la tournée pour faire avancer les choses", explique le groupe. "Tout ne sera pas parfait, mais nous nous engageons à faire tout ce que nous pouvons et à partager ce que nous apprenons."

Patience, Coldplay sera sur scène à Paris d'ici quelques mois !