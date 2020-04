Coldplay atteint la barre des 100 000 ventes avec son dernier album

L'année 2019 aura été celle du grand retour de Coldplay sur le devant de la scène ! Quatre ans après leur dernier opus, Chris Martin et ses acolytes dévoilaient ainsi Everyday Life, un album arrivé totalement surprise. Porté par des titres comme Champion of the War ou Orphans, ce projet n'a pas mis longtemps avant d'attirer l'attention des fans du monde entier. On se souvient notamment du live sur le web de Coldplay, organisé sur les hauteurs de Amman en Jordanie. Un moment à couper le souffle où l'on avait notamment pu apercevoir Stromae.

L'album "Everyday Life" de Coldplay est certifié Platine ! ????100 000 équivalents ventes ????Bravo ! ???? pic.twitter.com/U4vWzx4uak — Le SNEP (@snep) April 6, 2020

Des mois après la sortie de Everyday Life, l'heure est au bilan ! Et il semblerait qu'il soit bon. En effet, le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique) vient d'annoncer que l'album Everyday Life avait franchi officiellement le cap des 100.000 ventes, streaming inclus, en France. Un exploit qui permet à Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman et Will Champion d'ajouter un disque de platine à leur collection déjà bien garnie. À noter que ces derniers ont annoncé il y a quelques temps qu'ils ne feraient pas de tournée mondiale pour des raisons écologiques.