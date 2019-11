Coldplay arrête les tournées, Camila Cabello raconte son amour Shawn et Taylor Swift en difficulté... les news musique !

Le 24 novembre prochain, Taylor Swift sera sacrée Artiste de la Décennie aux American Music Awards. Pour marquer cet évènement, la star devait performer un medley de ses titres les plus iconiques - une façon de célébrer toutes ces années de carrière. Oui mais, voilà : le rachat de son ancienne de disque par Scooter Braun est venu tout remettre en question. On le sait, Lover (album sorti en août dernier) est le premier disque qui lui "appartient" véritablement. Mais en ce qui concerne ses six précédents opus, ce n'est pas la même musique (malheureusement).

A moins d'avoir vécu dans une grotte, vous n'avez pas pu passer à côté du duo Shawn Mendes/ Camila Cabello. Pour rappel, les deux artistes ont collaboré sur deux titres : une première fois en 2015 sur I Know What You Did Last Summer et plus récemment, sur Senorita. Depuis, c'est l'amour fou (on se souvient du baiser échangé sur scène). Mais alors, comment l'idylle a t-elle démarré ? Bonne nouvelle pour les curieux, Camila Cabello s'est confiée au magazine Rolling Stone.

Patience, plus que quelques heures pour découvrir le nouvel album de Coldplay. La formation sera de retour dans les bacs avec Everyday Life (un double album) qui, visiblement, sera la preuve que Coldplay n'a rien perdu de sa superbe. Et justement, qui dit nouvel opus, dit nouvelle tournée. Alors que le groupe donnera deux concerts (diffusés sur Youtube), les fans anglais pourront apprécier un show plus intimiste en plein coeur de Londres. Mais pas de panique, Chris Martin et sa bande n'en n'oublient pas les tournées. Or, parcourir le monde n'est pas toujours bénéfique à notre environnement.