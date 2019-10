Coldplay, Ariana Grande ft. Lizzo, Thérapie Taxi... les titres qu'il ne fallait pas manquer cette semaine !

Alerte nouveautés ! Comme chaque semaine, lumière sur tous les titres qu'il ne fallait pas manquer ! Au programme, Coldplay (forcément), Ariana Grande ft. Lizzo ou encore Thérapie Taxi.

Coldplay

Enfin ! Après des mois d'absence, Coldplay nous revient avec un double album et un nouveau single - Orphans. La bonne nouvelle, c'est qu'il est en écoute toute la journée sur Virgin Radio

Ariana Grande ft. Lizzo

Quand Ariana Grande unit ses forces à Lizzo, le résultat est détonnant : la preuve avec ce remix de Good As Hell !

Thérapie Taxi

Thérapie Taxi nous offre Candide Crush, à découvrir sans plus attendre ! Un petit cadeau avant de les retrouver au Zénith de Paris en 2020.

Cigarette After Sex & James Blunt

Enfin, on termine avec les albums de James Blunt et Cigarette After Sex : les deux opus sont dans les bacs et à découvrir !