Coldplay annonce une 4ème date au Stade de France en juillet 2022

Le 15 octobre dernier, Coldplay nous offrait le digne successeur de Everyday Life : porté par d'excellents singles tels que Higher Power, Music of the Spheres nous propose également de belles et prestigieuses collaborations : Selena Gomez ou encore le très prisé groupe de K-Pop BTS se sont ainsi greffés au projet. Cet album renoue avec la pop colorée que nous aimons tant chez Coldplay et la bonne nouvelle, c'est que Chris Martin et sa bande viendront le présenter aux fans : en juillet prochain, Coldplay ne donnera pas trois mais quatre concerts au Stade de France.

CONCERT SUPPLEMENTAIRE / Face à la demande phénoménale, Coldplay annonce une quatrième et dernière date au Stade de France le 20 juillet 2022 à l'occasion du Music Of The Spheres World Tour. Mise en vente des places ce 3 novembre à 10h à partir de 10H????https://t.co/iQjtoq5CZq pic.twitter.com/S6cfKQ3fXp — Live Nation France (@LivenationFR) October 26, 2021

Cette quatrième date aura lieu le mercredi 20 juillet 2022. Notez que les places seront mises en vente mercredi 3 novembre (dès 10 heures). Côté budget, il faudra compter entre 29 et 139 euros la place. Enfin, sachez que c'est London Grammar qui se chargera de la première partie - la formation britannique ouvrira aussi la date du 19/07.

Coldplay viendra défendre son nouvel album tout en se lançant dans une tournée éco-responsable et rien que pour ça, on aurait envie d'y aller quatre fois.