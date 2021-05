Coldplay annonce un concert exclusif sur Tik Tok le 24 mai prochain !

Pour la toute première fois de sa longue et fructueuse carrière, Coldplay se produira en live depuis la plateforme Tik Tok, un réseau social très apprécié de la nouvelle génération. En effet, il y a quelques jours, Chris Martin, le leader du groupe de rock, a annoncé la nouvelle dans le cadre du Red Nose Day, l'équivalent du Téléthon au Royaume-Uni. "Nous aimerions que vous nous rejoigniez pour notre tout premier concert sur TikTok le lundi 24 mai. Le Red Nose Day fait des choses incroyables dans le monde entier pour assurer la sécurité, la santé, l'éducation et l'autonomie des enfants. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir soutenir leur travail avec cette performance." précise le chanteur dans sa courte vidéo d'annonce. Un joli geste de la part des interprètes de Viva la Vida qui viennent tout juste de dévoiler leur nouveau titre Higher Power et qui sortiront bientôt un nouvel album.

A noter également que cette performance comprendra quatre titres enregistrés depuis Londres et diffusé à 14h, heure locale, sur leur compte officiel Tik Tok. "C'est à la fois une occasion passionnante pour notre public mondial d'entendre et de regarder de la grande musique, et de collecter des fonds pour une organisation caritative qui fait un si bon travail pour les enfants aux États-Unis et dans le monde entier." a précisé Ole Obermann, responsable mondial de la musique pour le réseau social. Un joli coup de pub pour le célèbre groupe mais également pour l'événement caritatif qui devrait, grâce à cette généreuse performance, récolter de très grosses sommes d'argent.