Coldplay annonce un album pour la fin de l'année

Coldplay entame une nouvelle ère de sa carrière : après la sortie remarquée de Everyday Life, Coldplay a pris le temps de préparer la suite : "Higher Power est une chanson qui est arrivée sur un petit clavier et un lavabo de salle de bain au début de l'année 2020. Elle a été produite par Max Martin qui est une véritable merveille de l'univers", a lancé le groupe en annonçant Higher Power - un nouveau single prévu pour le 7 mai prochain.

Un album pour bientôt ?

Et la bonne nouvelle, c'est que ce fameux single serait annonciateur d'un nouvel album potentiellement intitulé Kaotica : « Ce n'est pas comme les précédentes campagnes de Coldplay parce que le plus souvent, il y a un ou deux singles puis l'album qui arrive assez rapidement », a annonce le co-président de Parlophone via un communiqué.

S'il faudra patienter un peu avant de découvrir cette nouvelle ère signé Coldplay, sachez que Higher Power pourrait bien être la "bande-son" de l'été...