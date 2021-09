Coldplay annonce sa collaboration avec le boys band sud-coréen BTS

Trois ans après l'immense succès de Everyday Life, Coldplay s'apprête à faire son grand retour dans les bacs avec Music of the Spheres, prévu pour le 15 octobre prochain. Un neuvième album très attendu par les fans du groupe qui ont déjà pu découvrir, il y a quelques semaines, le titre Higher Power, premier extrait de ce projet psychédélique. Produit en collaboration avec le très célèbre producteur américain Max Martin, à qui l'on doit des tubes de Katy Perry, Britney Spears, Taylor Swift ou encore des Backstreet Boy, cet opus devrait comporter douze titres dont on peut d'ores et déjà entendre quelques courts extraits dans une vidéo postée sur le compte Twitter des artistes britanniques. Alors que des rumeurs couraient sur la sortie éventuelle d'une collaboration avec BTS, le célèbre boys band sud-coréen, la nouvelle vient enfin d'être confirmée sur les réseaux sociaux des artistes. Le titre My Universe devrait donc débarquer le 24 septembre prochain sur toutes les plateformes de streaming.

Pour l'occasion, un CD en édition limitée comportant deux pistes et une reproduction des paroles manuscrites a été mis en prévente ces derniers jours au prix de 2,99 euros. Toutefois, pour celles et ceux qui espéraient mettre la main dessus, n'y comptez pas puisque les stocks sont déjà épuisés. Il faudra donc se rabattre sur les plateformes de téléchargement ou sur l'opus complet de Coldplay sur lequel ce titre exceptionnel devrait figurer. Véritable événement musical, le rapprochement du groupe britannique et de BTS survient après plusieurs collaborations entre le boys band et d'autres artistes internationaux tels que Halsey ou Ed Sheeran. Inutile de préciser que le single My Universe pourrait se hisser très rapidement en tête des charts du monde entier. En tout cas, tous les signaux sont au vert !

Pour continuer d'écouter Indochine et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !