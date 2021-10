Coldplay annonce deux dates de concert au Stade de France en 2022 !

Trois ans après l'immense succès de Everyday Life, Coldplay s'apprête à faire son grand retour dans les bacs avec Music of the Spheres, attendu pour le 15 octobre prochain. Un neuvième album très attendu par les fans du groupe qui ont déjà pu découvrir, il y a quelques mois, le titre Higher Power, premier extrait de ce projet. Produit en collaboration avec le très célèbre producteur américain Max Martin, à qui l'on doit des tubes de Katy Perry, Britney Spears, Taylor Swift ou encore des Backstreet Boy, cet opus comportera douze titres dont les noms avaient déjà été révélés lors d'une précédente annonce de la part des artistes. Comme on pu le constater les amateurs de Coldplay ces derniers mois, Music of the Spheres sera également centré autour de l'univers de l'astronomie. En effet, alors que le titre Higher Power était diffusé par Thomas Pesquet depuis l'espace il y a quelques semaines, les premiers visuels de l'album confirment l'esthétique et la direction prise par le groupe britannique. On découvre ainsi la pochette de l'album, sur laquelle on aperçoit un fond galactique où sont dessinés des planètes, des étoiles et d'autres signes se rapportant à une sorte de voyage dans l'espace.

Mais pour l'heure, c'est un tout autre sujet qui est au cœur de l'actualité : le Music of the Spheres World Tour. En effet, le groupe débutera sa tournée mondiale le 18 mars 2022 à San José pour une série de 30 concerts programmés aux Etats-Unis, en Europe et au Brésil. Chris Martin et ses acolytes seront également de passage en France avec deux dates prévues au Stade de France les 16 & 17 juillet 2022. Un nouveau projet très ambitieux et qui a surtout été imaginé dans le but de respecter l'environnement. "Nous avons préparé cette tournée depuis des années (...) En même temps, nous sommes très conscients que notre planète fait face à une crise climatique. Nous avons passé les deux dernières années à consulter des experts environnementaux pour faire une tournée aussi durable que possible (...) On ne fera pas tout bien mais nous ferons tout ce que nous pouvons et nous partagerons ce que nous avons appris" précise le groupe dans un communiqué officiel. Une belle démarche qui, on l'espère, en inspirera d'autres !

