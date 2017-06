Coldplay : All I Can Think About Is You, un nouvel extrait de l'EP dévoilé

Une belle surprise pour les fans ! Coldplay, fan de Jain, dévoile un tout nouveau titre intitulé "All I Can Think About Is You" tiré de son prochain EP Kaleidoscope. Un morceau planant à souhait qui contraste avec le dernier album du groupe ! Un son qui s'accompagne d'une lyric video contemplative et onirique parfaite pour la méditation. Déjà, le morceau fait un carton sur la toile avec plus de 2,5 millions de vues en seulement deux jours.

Après "Hypnotised" et "Something Just Like This" en duo avec The Chainsmokers, Coldplay dévoile le troisième extrait de l'EP Kaleidoscope qui sortira le 14 juillet prochain ! Un mini album de 5 titres où on pourra aussi retrouver une collaboration avec Big Sean et un morceau co-écrit et co-produit par mister Brian Eno. Les versions CD et vinyle sont elles attendues pout le 4 août.