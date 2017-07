Il y a quelques jours, Coldplay dévoilait All I Can Think About Is You, un nouvel extrait de Kaleidoscope, leur EP. Eh bien, il semblerait que le groupe de Chris Martin ne veuille pas perdre de temps puisque aujourd'hui, il a décidé de sortir ALIENS, un autre titre de son mini-album. Et pour parfaire le tout, il a accompagné le single d'une vidéo lyrics particulièrement intrigante qui n'est pas sans rappeler les dessins animés des années 80. Le titre de la chanson ALIENS (qui signifie également étranger) n'est pas anodin puisque tous les bénéfices récoltés à travers ce titre seront reversés à l'association Migrant Offshore Aid Station (MOAS).

MOAS est une organisation non-gouvernementale qui vient au secours des migrants et des réfugiés en péril en mer Méditerranée. Coldplay est d'ailleurs le principal mécène de l'ONG. ALIENS fera donc partie de la tracklist de Kaleidoscope, un mini-album que les fans pourront se procurer via les plateformes digitales dès le 14 juillet et d'une manière physique le 4 août. Chris Martin et sa bande poursuivent, quant à eux, leur A Head Full of Dreams tour qui les a portés aux quatre coins du globe. Une tournée XXL qui passera par le Stade de France en juillet à Paris pour trois dates exceptionnelles pour se clôturer en octobre prochain en Californie.