Coldplay achève le A Head Full Of Dreams Tour avec des chiffres de vente historiques

Clap de fin pour Coldplay ! Le 114ème et dernier concert du A Head Full Of Dreams Tour a eu lieu mercredi soir à Buenos Aires, en Argentine. Au cours de cette énorme tournée d'un an et demi, Coldplay s'est produit dans les plus grands stades du monde, a traversé plus de 30 pays et fait vibrer pas moins de 5,3 millions de spectateurs ! Surtout, le groupe britannique a proposé chaque soir un show absolument magique en fournissant à l'ensemble du public des bracelets interactifs clignotants au rythme de la musique. Nul doute qu'on se souviendra longtemps du concert de Coldplay au Stade de France tant l'ambiance y était féérique! Boostées par ce concept innovant, les ventes de billets ont explosé, à tel point que la plupart des concerts se sont joués à guichets fermés. La tournée étant officiellement terminée, l'heure est donc au bilan et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est très positif! Selon un communiqué de presse publié hier par Live Nation, le AHFOD Tour a rapporté plus de 500 millions de dollars de recettes !

Si ce chiffre vous parait astronomique c'est normal, puisqu'il s'agit de la troisième tournée la plus lucrative de tous les temps ! Coldplay se positionne donc derrière U2 et son 360 Tour (784 millions de $ entre 2009 et 2011) et juste après les Rolling Stones et leur Bigger Bang Tour (558 millions de $ entre 2005 et 2007). Avec 500 millions de $ de recettes, le AHFOD Tour a rapporté au moins deux fois plus que n'importe quelle autre tournée de Coldplay. Le groupe vient de fêter ses 20 ans de carrière et semble désormais prêt à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. C'est en tout cas ce que semble indiquer le long message de remerciement posté à l'intention des fans sur Twitter. « Merci à tous partout dans le monde d’être la meilleure partie de nos concerts, de faire vivre la musique et de garder vos têtes et les nôtres pleines de rêves. C’était notre premier chapitre. A partir de maintenant, nous vous réserverons pleins de surprises. » Une chose est sûre, nous serons bel et bien au rendez-vous pour suivre cette nouvelle ère...