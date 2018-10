Coldplay : A Head Full Of Dreams, le film événement sur la tournée

Le groupe anglais, adulé de tous, a annoncé la sortie prochaine d'un film documentaire sur leur tournée A Head Full Of Dreams qui s'était déroulée entre mars 2016 et novembre 2017. Une bonne nouvelle pour les fans qui attendaient un signe de leur part. Coldpay s'est en effet retiré des projecteurs depuis quelques temps et surprend donc leur fan base en dévoilant le trailer.

A quoi doit-on s'attendre ? A des images live de leur dernière tournée mais aussi un récapitulatif des vingt ans de carrière que le groupe traîne derrière lui. Le film tant attendu sera au cinéma pour une date unique, le 14 novembre, sur l'ensemble du globe. Et pour ceux qui n'auront pas la chance d'y aller, sachez qu'il sera disponible deux jours plus tard, soit le 16 novembre sur Amazon Prime Vidéo. La billetterie sera ouverte dès le 19 octobre sur le site officiel du groupe. On pourrait croire que la bonne nouvelle s'arrête mais non ! Chris Martin et ses acolytes ont prévu de dévoiler trois titres live en exclusivité sur Amazon Music le 26 octobre. Ça en fait des dates à retenir ! Pour les curieux les titres sont les suivants : Stayin' Alive à Glastonbury 2016, Don't Panic à Paris et Us Against The World à Liepzig.