Coldplay : 3 choses à savoir sur le film documentaire, A Head Full Of Dreams...

Eh oui, Coldplay est l'un des groupes anglais qui remplis le plus de salles. Le tout, en un clin d’œil. Quand on parle du quatuor, on parle également de leurs concerts, souvent spectaculaires. Ils savent faire le show et le font plutôt bien. Pour A Head Full Of Dreams, Coldplay se dévoile à travers des images live et d'archives. Mais à quoi doit-on s'attendre ? VirginRadio.fr vous propose 3 choses à savoir sur le film documentaire !

Le leader du groupe aurait prédit qu'ils deviendraient aussi célèbre que Bon Jovi. Rien que ça ? Eh oui, Chris Martin aurait clairement annoncé la couleur à son public lors d'un de leurs premiers concert : "C'est une chance que vous puissiez nous voir maintenant avant que nous soyons aussi célèbre que Bon Jovi. Dans quatre ans, nous serons absolument énormes". Et c'est exactement ce qu'il s'est produit puisque quatre ans plus tard, Coldplay était à l'affiche de Glastonbury !

Les fans de Coldplay pourront connaitre le groupe plus intimement puisque le quatuor évoquera les problèmes rencontrés au cours de leur carrière. Eh oui, ce n'est pas parce qu'ils constituent l'un des plus grands groupes actuel -voire de tout les temps, que tout a été rose. L'aventure Coldplay a été ponctuée de quelques issues. dont le groupe parle, non sans une certaine pudeur.

A Head Full Of Dreams sortira le 14 novembre au cinéma. Une date unique pour l'ensemble du globe. Ainsi la découverte se fera le même jour, pour tout le monde. Et pour ceux qui n'auront pas la chance ni le temps de se rendre dans les salles obscures, sachez qu'il sera disponible deux jours plus tard, soit le 16 novembre sur Amazon Prime Vidéo.