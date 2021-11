Coincée chez elle avec le Covid, Angèle va célébrer son anniversaire sur les réseaux sociaux !

Après plus d'un an et demi d'absence, Angèle vient d'annoncer la sortie de son second album, NONANTE-CINQ, prévu pour le 10 décembre prochain. Ses fans ont d'ailleurs pu découvrir la setlist complète du disque dans une vidéo absolument hilarante de la chanteuse. Alors qu'elle dévoilait le titre Bruxelles je t'aime il y a quelques jours, l'artiste qui a écoulé un million de copies de son premier opus Brol s'apprête également à faire son grand retour sur scène. Un come-back très attendu qui ne laisse pas vraiment le temps à la jeune femme de se reposer sur ses lauriers. Ou de se reposer tout court. Une caractéristique de cette nouvelle vie qu'elle aborde notamment dans le documentaire Angèle, disponible depuis quelques jours sur Netflix. Un projet présenté sous la forme d'un journal intime dans lequel tous les sujets sont abordés. Même les plus personnels.

Si elle devrait actuellement parcourir les plateaux de télé pour promouvoir la sortie de son nouvel opus, Angèle vient malheureusement d'annoncer qu'elle était atteinte du Covid. Une bien triste nouvelle que la chanteuse a décidé de transformer en positif. Quand la vie vous donne des citrons, faites de la citronnade, comme on dit. "Bonjour tout le monde ! Comme je me fais chier comme un rat mort (j'ai le Covid), j'ai décidé de vous convier à ma fête (virtuelle) d'anniversaire le 2 décembre. RDV sur mon Instagram à 21h00 pour qu'on célèbre ensemble les dernier jour de mes 25 ans ! Je vous prépare des surprises." écrit-elle dans sa dernière publication, sur laquelle on l'aperçoit chez elle, au naturel, avec une tasse de thé et un carnet d'écriture. Un véritable ressource aux sources pour celle qui a débuté sur les réseaux sociaux avec de simples lives à son piano ! Quoi de mieux qu'une bonne bouffée de nostalgie pour dépasser le quart de siècle ?

