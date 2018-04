Cœur de Pirate : Un nouveau single dévoilé !

Cœur de Pirate continue de teaser la sortie de son prochain album, En cas de tempête ce jardin sera fermé, avec un nouvel extrait de cet album, Somnambule ! 3 ans après la sortie de son dernier album, Roses, avec des titres de ouf comme Oublie-moi et Drapeau blanc, 2 ans après celui avec Marc Lavoine et Arthur H, Cœur de Pirate est de retour et ça fait plaisir ! Ce 4ème album sortira le 1er juin, VirginRadio.Fr vous en reparlera et vous pouvez écouter les confessions de Cœur de Pirate lors de son passage dans la très belle émission du Le Lab !

Pour Somnambule, Cœur de Pirate a travaillé avec Tristan Salvati qui a déjà travaillé avec Marina Kaye, Louane ou encore Shy’m. Dans ce titre, la chanteuse évoque une période douloureuse, le vide ressenti après sa dernière tournée ! Le clip a été tourné dans l’Eglise Saint-Jean-Baptiste à Neuilly-sur-Seine et est très beau !