Cœur de pirate se met à nu pour annoncer sa tournée !

"Ce que je ferais pas pour avoir de l'attention" balance Béatrice Martin sur son compte Instagram il y a quelques jours. Et il faut dire que pour annoncer sa tournée, celle que l'on connaît sous le pseudonyme de Cœur de Pirate n'y va pas avec le dos de la cuillère. Suivie par plus de 260 000 personnes sur le réseau social, la chanteuse a posté un cliché d'elle totalement nue sur un piano blanc. Uniquement habillée de ses nombreux tatouages et d'une paire de pantoufles à l'effigie d'un lapin, l'interprète de Comme des Enfants frappe fort pour annoncer sa tournée acoustique qui débutera le 19 mars au Québec et qui se terminera le 21 mai à Montréal. Un geste loin d'être anodin puisque l'artiste s'était exprimée sur le sujet de son corps et de son poids il y a quelques années. Elle avait ainsi révélé son mal-être lié à l'image du public et de son entourage. Une période qui semble désormais derrière elle...