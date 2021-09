Coeur de Pirate est de retour, plus disco que jamais. Après nous avoir offert notamment Plan à Trois et T'es Belle, l'artiste québécoise continue de promouvoir la sortie de son prochain album, qu'elle enregistre. Pour accompagner ce nouveau morceau dansant, l'interprète de Comme des Enfants a choisi de se charger elle-même de sa réalisation. Tournée à Montréal, la scène se déroule au Phare de Lachine où la chanteuse sort d'un van à la tombée de la nuit, brillant de mille feux.

Avec ce septième opus, Coeur de Pirate repasse ses ruptures amoureuses au peigne fin : "Il parle de toutes mes ruptures amoureuses ou personnelles", a t-elle ainsi expliqué à Purecharts. "J'ai voulu explorer tout ça, et je suis un peu plus fâchée qu'avant. Ça revient un peu à ce que je faisais au début, avec "Blonde", un peu plus direct. Ça m'a fait un grand bien". En attendant de découvrir ce nouveau chapitre, le public pourra applaudit Coeur de Pirate sur scène, notamment à la salle Pleyel le 23 novembre prochain.