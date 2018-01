Coeur de pirate : Prémonition, le clip dévoilé 

Il est bien loin le temps où Coeur de Pirate fredonnait l'air de Comme des Enfants. En 2015, la chanteuse nous avait offert un album poétique et inspiré - Roses. Deux ans plus tard, la voilà de retour avec un nouveau single. Prémonition est à découvrir au travers d'un clip rempli d'émotion - réalisé par le réalisateur français Neels Castillon. En prime, sachez que c'est Leo Walk (issu de la troupe de Christine and the Queens) qui s'est chargé de la chorégraphie. En ressort un clip esthétique, complexe et qui joue sur les contrastes.

"On ne changera pas", clame t-elle dans le refrain de Prémonition. Vous l'aurez compris, il est ici question d'un couple qui, inévitablement est confronté à des hauts et des bas. Le réalisateur jongle entre deux couleurs dominantes : le rouge et bleu, comme pour souligner qu'ils s'opposent et que leur relation est un éternel roller coaster (on ne vous fera pas un cours de symbolisme mais sachez au moins que le rouge symbolise la passion et que la couleur bleue, plus froide, symbolise la sérénité). Prémonition marque le retour de la chanteuse québécoise qui devrait, au printemps, nous offrir un nouvel album. Pour l'heure, aucune date n'a été annoncée - il faudra donc s'armer de patience...!