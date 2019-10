Coeur de pirate : Découvrez le clip dément de Femme Like You de K. Maro (VIDEO)

De Diam's à Menelik en passant par Ophélie Winter et Larusso, ces artistes nous ont tous marqué grâce à un ou plusieurs titres iconiques des années 90 et 2000. Reconvertis ou parfois oubliés, ces derniers seront mis à l'honneur dans un album de reprises à paraître le 4 octobre prochain : Back dans les Bacs. En effet, 16 artistes rendront hommage aux tubes de notre jeunesse. Après Corine et son Je danse le mia, c'est Cœur de Pirate qui reprend Femme Like U, le célèbre hymne de K. Maro. Elle rejoint ainsi des artistes tels que Arielle Dombasle, Doriand, Elodie Frégé, Mareva Galanter, Madame Monsieur ou encore Shy'm.

Dans cette reprise toute en douceur, Cœur de Pirate affiche tous les codes des années 2000. Des vêtements à logo en passant par les lunettes masque rose fuchsia, tout semble réuni pour retourner 20 ans en arrière. Une piqûre de nostalgie totalement rafraîchissante et, de notre point de vue, parfaitement réussie. Déjà visionné plusieurs dizaines de milliers de fois sur YouTube, le clip risque fort de faire le buzz dans les jours à venir. On pari ?