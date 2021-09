Il y a trois ans, Coeur de Pirate nous offrait "En cas de tempête, ce jardin sera fermé" - un album personnel et introspectif. Après des mois difficiles (notamment ponctués par la pandémie mais aussi le rachat de son label), l'artiste qui nous vient tout droit du Québec signe son grand retour dans les charts : Tenez-vous bien, son nouvel opus (intitulé Impossible à Aimer) sera publié le 15 octobre prochain. Composé de dix titres, ce dernier devrait explorer en profondeur les ruptures amoureuses de l'artiste mais, pas que : « Je parle de trucs pas super beaux, hyper directs, de choses qui me sont arrivées dans ma vie perso et que je n'ai pas envie de partager habituellement. Mais là je le fais parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se retrouver et ça va leur faire du bien aussi », a t-elle d'ailleurs confié à nos confrères de Purecharts.

Pas plus tard que la semaine dernière, Coeur de Pirate nous offrait le clip du très disco Je t'aimerai Toujours - qui témoigne de l'envie évidente de l'artiste de revenir à des sons plus colorés.

Pour patienter jusqu'au 15 octobre, on vous invite à découvrir la tracklist de l'album sur le skyblog spécialement créé par Coeur de Pirate. Et rien que pour ça, on signe !