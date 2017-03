Coco, le nouveau film Disney de Noël se dévoile dans une première bande-annonce

Le traditionel Disney de Noël sortira dans les salles françaises le 29 novembre prochain. Le successeur de Vaiana, la légende du bout du monde se nomme Coco, et non il n'a aucun rapport avec le film du même nom de Gad Elmaleh. Il s'agit d'une co-production avec les studios Pixar, réalisé par Lee Unkrich à qui l'on doit Toy Story 3 (2010). Coco raconte l'histoire de Miguel, garçon de 12 ans passionné de musique, mais qui a grandi dans une famille qui interdit celle-ci. Ce qui ne l'empêche pas de rêver de devenir aussi talentueux que son idole, Ernesto de la Cruz. Le jour de la fête des morts Miguel se retrouve au Pays des Morts et le voilà parti pour une aventure extra-ordinaire à la recherche du secret de sa famille. Disney vient de dévoiler la bande-annonce de Coco qu'on vous laisse découvrir dans le player ci-dessous.

On peut faire confiance au réalisateur du génial Toy Story 3 pour nous avoir concocté un nouveau petit bijou d'animation. Côté voix, si le jeune Anthony Gonzalez qui double Miguel fait ses débuts au cinéma, on retrouvera dans la version originale Gael Garcia Bernal dans le rôle d'Hector, compagnon de Miguel dans ses aventures au Pays des Morts. A noter que les prochains films Disney à sortir seront les films en prises de vues réelles La Belle et La Bête (en salles le 22 mars) et Pirates des Caraïbes : La Veangeance de Salazar ( en salles le 24 mai). Un nouveau film Pixar sera également dans les salles le 2 août prochain, il s'agit de Cars 3. Avis aux amateurs !