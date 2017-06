Coco, le Disney de Noël 2017 se dévoile dans une nouvelle (superbe) bande-annonce

Coco, retenez bien ce nom car bientôt il ne sera plus associé au film de Gal Elmaleh, mais bien à un film animé Disney qui s'annonce époustouflant. En mars dernier on découvrait la première bande-annonce de ce long-métrage d'animation qui sortira le 29 novembre prochain. Coco c'est donc le Disney de Noël 2017, une date de sortie cruciale pour le studio américain. Après Vaiana : La Légende du Bout du Monde, Disney continue de s'intéresser à d'autres cultures. Coco raconte l'histoire de Miguel, un garçon dont la famille a banni depuis plusieurs décennies la musique. Un crève cœur pour celui qui rêve de devenir aussi talentueux que son idole Ernesto de la Cruz. A l'occasion du Dia de la Muerte ( La fête des morts mexicaine), Miguel se retrouve propulsé au Pays de Morts pour une aventure haute en couleur. Une toute nouvelle bande-annonce vient d'être dévoilée.

Avec cette nouvelle bande-annonce, le spectateur en découvre plus sur le monde des morts dans lequel pénètre Miguel. Le petit garçon découvre alors un monde en apparence merveilleux mais dans lequel il n'est pas supposé rester. Ses ancêtres mettent alors tout en oeuvre pour le renvoyer chez les vivants. Coco est réalisé par Lee Unkrich, co-réalisateur de Monstres et Cie et Le Monde de Némo et réalisateur du génial Toy Story 3. Rendez-vous le 29 novembre prochain pour découvrir ce film qui s'annonce plutôt merveilleux !