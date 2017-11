Coco : Gagnez votre séjour au Mexique

Coco, l’immanquable Disney/Pixar, sort au cinéma le 29 novembre avec Virgin Radio ! Vous le savez comme on vous en parle depuis un long moment ! On vous a fait découvrir les voix off françaises, vous avez fait une visite guidée de la fête de la Dia de Muertos ... Il est l’heure de vous faire gagner un super séjour à Cancun ! Mais avant, voici le pitch : « Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révélera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel… »

Du 24 novembre au 7 décembre, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre séjour pour 2 à Cancun au Mexique ! Comment participer ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Bonne chance à tous et retrouvez toutes les infos de Coco, au cinéma le 29 novembre avec Virgin Radio, sur notre dossier spécial !