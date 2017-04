Quelles sont les news qu'il ne fallait pas manquer cette semaine ? La sphère musicale n'a pas chômé et comme toujours, il y en aura pour tout le monde. On commence avec Lady Gaga qui a dévoilé un nouveau morceau (The Cure) à Coachella. Ensuite, il nous faut revenir sur le dernier album de Kendrick Lamar (DAMN) puisque sur ce dernier, on retrouve des collaborations audacieuses avec U2 et Rihanna. Aussi, on vous conseille de voir la version acoustique de Hearts Don't Break Around Her (Ed Sheeran) si ce n'est pas déjà fait.

Lady Gaga dévoile The Cure

Lady Gaga a profité de Coachella pour dévoiler The Cure, un nouveau titre.

Kendrick Lamar s'offre U2 et Rihanna pour sur son nouvel album

Sur le dernier album (brillant) de Kendrick Lamar, on retrouve U2 et Rihanna.

Hearts Don't Break around her, la version acoustique !

Découvrez la version acoustique de Hearts Don't Break Around Her - par Ed Sheeran !

Linkin Park dévoile Good Goodbye

Good Goodbye, le dernier morceau de Linkin Park (feat. Stormzy) est là !

Radiohead subit quelques problèmes à Coachella

Enfin, le concert de Radiohead à Coachella a été perturbé par quelques problèmes techniques.

Et bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine !