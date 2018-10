Coachella : Justin Timberlake, Childish Gambino et Kanye West pour l'édition 2019 ? 

L'édition 2018 du Coachella a été marquée par des performances mémorables et particulièrement celle de Beyoncé. Et on se demande si pour la prochaine sera encore plus magistrale... ?

La rumeur cours concernant les prochaines têtes d'affiches du festival américain, Coachella qui se tiendra du 12 au 21 avril 2019. Événement musical majeur depuis près de vingt ans, le festival ne cesse d'accroître en notoriété. Prisé des adeptes de musique et des stars, c'est sans doute l'un des rendez-vous printanier à ne pas manquer -quand on a les moyens et qu'on réside en Californie, surtout. C'est aussi, sans doute, l'un des festivals qui rassemble le plus de grands noms. Il a vu notamment passé Radiohead, Kendrick Lamar, Justice, Sia ou encore Beyoncé. Mais alors, qui peut-on attendre sur scène pour l'édition 2019 ? Il se murmure que Justin Timberlake, Childish Gambino et Kanye West seraient sur la liste pour constituer les têtes d'affiches. Selon certaines sources interrogées par le magazine américain Hits Daily Double, le rappeur et acteur (Atlanta) Childish Gambino assurera les shows finaux du vendredi soir, Justin Timberlake ceux du samedi et Kanye West, des dimanches.

Les trois noms font déjà frémir d'impatience. Les trois artistes ont marqués cette année avec leurs nombreux projets et il serait donc -presque, normal de les retrouver sur la scène du Coachella pour des shows qu'on espère, aussi mémoriaux que ceux de Beyoncé.