Coachella : Christine & The Queens, DJ Snake, Justice... ces français qui ont mis le festival à genoux

Coachella, c'est LE festival. Même si la France n'est pas en reste avec le Main Square Festival, Les Vieilles Charrues ou encore Musilac, on est bien obligés d'avouer qu'on a tous voulu sauter dans un avion pour aller voir The Weeknd et Beyoncé à Coachella. Sauf qu'on en a pas tous les moyens et qu'il faudra se contenter du streaming. Pour fêter le lancement du Festival (prévu demain), on revient sur les artistes français qui ont brillé dans le désert Californien.

En 2016, Christine & The Queens part à la conquête des Etats-Unis et passe par le mythique festival de Coachella. Avec un album entièrement traduit et un style inimitable, la chanteuse française a charmé les US.

L'an dernier, Justice est allé défendre son dernier album aux Etats-Unis, devant les festivaliers de Coachella. Et évidemment, ils ont fait un carton.

Le DJ Français s'est mis le monde entier dans la poche alors jouer à Coachella n'était qu'une formalité !

Le prodige made in France n'aura pas mis longtemps à s'imposer à Coachella. La preuve avec ce live de This Girl !

Il n'est pas français MAIS il est francophone. Stromae a -lui aussi- fait impression aux Etats-Unis. Et, petit bonus, il s'est même fait surprendre par Kanye West sur Alors On Danse (titre, qui, on le rappelle, avait été remixé par le rappeur).

Cette année encore, les français seront à l'honneur ! cette année, on verra par exemple Petit Biscuit et Jean Michel Jarre sur scène. Encore une bonne édition qui s'annonce.