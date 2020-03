Coachella 2020 : Le festival est reporté en raison du Coronavirus !

Voilà une information qui ne devrait pas ravir les fans de Coachella ! Suite aux risques liés à la propagation du Coronavirus, les organisateurs de l'événement qui accueille chaque année des centaines de milliers de personnes ont décidé de reporter le festival de plusieurs mois. En effet, comme il le précise dans un communiqué de presse (voir ci-dessous) diffusé sur Instagram, l'édition 2020 de Coachella se déroulera les week-ends du 9, 10 et 11 et 16, 17 et 18 octobre 2020, soit près de 6 mois après la date prévue.

Avec des artistes de renommée mondiale, le festival californien s'est imposé au fil des ans comme l'un des événements musicaux les plus attendus de l'année. Seulement voilà, il semblerait que cette année, le virus qui se répand dans le monde entier et qui tue des milliers de personnes soit plus fort que tout. C'est donc dans l'espoir que les choses s'arrangent d'ici le mois d'octobre que les organisateurs ont préféré repousser l'événement afin qu'il se déroule dans les meilleures conditions possibles. A noter que tous les billets déjà achetés seront, bien entendu, valables pour l'édition reportée.