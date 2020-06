Coachella 2020 : L'édition ne sera pas reportée à octobre, elle est annulée !

Après avoir reporté l'inévitable, les organisateurs de Coachella viennent officiellement d'annuler l'édition 2020 ! Devenu l'un des festivals les plus populaires au monde, l'événement qui se déroule dans le désert californien aurait normalement dû avoir lieu sur deux week-ends du mois d'avril. Coronavirus oblige, tous les événements réunissant un public n'ont pas pu se dérouler comme prévu. Si, en premier lieu, l'édition avait été déplacée au mois d'octobre de cette année, il semblerait que la crise sanitaire ait eu raison de la motivation des organisateurs. C'est donc à contre-coeur que ces derniers ont annoncé qu'il n'y aurait pas d'événement cette année. Une énorme déception pour les centaines de milliers de personnes qui y participent et pour les centaines de médias qui y puisent un nombre incalculable d'articles, de vidéos et d'inspirations...

Avec pas moins de 125 000 festivaliers chaque jour, Coachella demeure l'un des plus importants rassemblements autour de la musique. Propriété du groupe AEG, l'organisation du festival a dû faire face à d'énormes coupes budgétaires de la part de sa maison mère. "Chaque employé dans le monde sera touché d'une manière ou d'une autre. Il est clair maintenant que les événements en direct avec les fans ne reprendront pas avant de nombreux mois et probablement pas avant 2021." a affirmé le PDG Dan Beckerman. Un véritable crève-coeur pour les fans qui avaient déjà prévu de s'y rendre en octobre prochain. Pour rappel, Travis Scott, Frank Ocean ou encore Rage Against The Machine faisaient partie de la programmation.