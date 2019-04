Coachella 2019, Angèle... les news musique de la semaine !

Chaque semaine, VirginRadio.fr vous fait le récap' des news musicales qu'il ne fallait surtout pas manquer. Et justement, si vous les avez manqué, on vous a préparé un petit condensé. Au programme, Coachella pour commencer : le week-end dernier, le mythique festival ouvrait ses portes avec Ariana Grande, Jain ou encore Khalid - et la bonne nouvelle, c'est que les festivités se poursuivent cette semaine encore ! Et justement, Beyoncé a profité de ce week-end pour dévoilé un documentaire sur Netflix, un album live et même un titre inédit. C'est cadeau.

Beyoncé à Coachella

On poursuit avec Angèle : celle qui sera bientôt sur la scène de l'Elysée Montmartre avec la Nouvelle Scène Virgin Radio le 23 avril prochain vient de battre un record avec son premier album, Brol. Et ce n'est pas tout ! Angèle doublera un personnage de Toy Story 4 !

Angèle dans Toy Story

Cette semaine, Paris a vu la Cathédrale Notre Dame de Paris partir en fumée... les artistes ont -évidemment- réagi face à ce drame.

On termine avec la Nouvelle Scène : n'oubliez pas, Tim Dup, Angèle, Eddy de Pretto, The Pirouettes, Hoshi et Clara Luciani vous donnent rendez-vous le 23 avril prochain !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !