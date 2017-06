Coachella 2018 : Les dates et les infos sur la réservations dévoilées

Coachella 2017 viennent à peine d'être derrière nous (un petit mois et demi), qu'il faut déjà penser à la prochaine édition... Du moins, si vous êtes prévoyants ! En effet ce vendredi 2 juin la pré-vente des tickets de Coachella aura lieu à 20h (heure française). Pour assister à un week-end du festival américain il faudra débourser 429 dollars pour un pass normal et 999 dollars pour un pass VIP. Des prix qui n'incluent que l'accès au festival et le parking de jour, pour les formules avec camping, rendez-vous sur le site de Coachella pour découvrir les différents tarifs. L'avantage de prendre les places pour Coachella en pré-vente, c'est que c'est le seul moyen de payer les pass de manière échelonnée.

Coachella aura donc lieu les week-end du 13 au 15 avril et du 20 au 22 avril. Concernant le line up, il ne sera connu qu'au début de l'année 2018 juste avant la mise en vente des billets. En revanche, on sait déjà que Beyoncé sera l'artiste headliner d'une des trois soirées du festival puisqu'après avoir été contrainte d'annuler son concert en 2017 suite à sa grossesse, l'artiste et le festival ont confirmé qu'elle reviendrait en 2018. La ruée sur les billets en pré-vente ce vendredi 2 juin devrait être très forte alors si vous êtes prêts à dilapider toutes vos économies, vous savez ce qu'il vous reste à faire !