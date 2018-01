Coachella 2018 : Beyonce, The Weeknd, Jamiroquai... la programmation complète enfin dévoilée !

Décidément, la nouvelle année commence très bien pour les fans de musique. Apres Justin Timberlake qui vient d'annoncer la date de sortie de son cinquième album "Man Of The Woods", c'est le célèbre Coachella qui a décidé de gâter les festivaliers du monde entier avec un line up au-delà de nos espérances les plus folles ! En effet, alors que des rumeurs courraient il y a quelques semaines sur la présence de The Weeknd, Beyonce et Eminem en tant que têtes d'affiche, le line up du festival vient enfin de confirmer cette rumeur dont tout le monde parlait. C'est ainsi que The Weeknd donnera une performance les vendredis, Beyonce les samedis et Eminem les dimanches.

Parmi ce line up on retrouve entre autres Kygo, The Neighbourhood, Jamiroquai, Jean-Michel Jarre, Portugal The Man, LANY, French Montana, Petit Biscuit, Jacob Banks, PVRIS, Nile Rodgers ou encore alt-J. Ce line up complètement dingue promet d'attirer encore les foules ! Si les pré-ventes étaient disponibles dès juin dernier, la vente publique se fera dès vendredi à midi. Inutile de préciser que les places risquent de partir comme des petits pains, alors si vous êtes en Californie en avril et avez entre 500 et 1000 dollars à dépenser, courez parce que le show risque s'annonce épique.