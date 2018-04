Cette année encore, Coachella annonce une belle édition. Au delà de la présence de l'inégalable Beyoncé, cette année, encore le festival devrait éblouir par sa programmation. Par exemple, sachez que The Weeknd et Lana Del Rey seront de la partie. Et, ce n'est pas tout ! Les français seront (de nouveau) à l'honneur puisque des artistes comme Petit Biscuit et Jean Michel Jarre sont attendus. Si vous êtes frustrés de ne pas pouvoir voir toutes ces performances en live, sachez une chose : il sera retransmis en direct sur Youtube !

Sur les 169 artistes prgrammés, près de 82 verront leur performance retransmise. Notez que le coup d'envoi du festival est prévu pour aujourd'hui (13 avril) et qu'il s'étendra jusqu'au 15. Pour permettre au plus grand nombre de suivre les concerts, la chaîne youtube du festival proposera pas moins de quatres chaînes live différentes en libre accès. Par contre, sachez que la deuxième vague de concerts (prévue du 20 au 22 avril), elle, ne sera pas retransmise. Alors donnez tout parce que c'est ce week-end ou jamais ! Côté performances, on attend donc HAIM, Jamiroquai ou encore Tyler The Creator. Un conseil, n'oubliez pas les pop corn !