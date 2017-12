Coachella 2018 : Beyonce, Eminem et The Weeknd en tant que têtes d'affiche ?

2017 touche à sa fin et on a déjà hâte de voir ce que 2018 nous réserve. Le mois de Janvier est cependant très attendu des festivaliers puisque c'est le mois où le célèbre festival californien Coachella dévoile son line-up qui promet comme chaque année d'être très intense. Alors que les pré-ventes ont été mises en ligne depuis déjà plusieurs mois, on sait déjà que le festival se déroulera les week-ends du 13 au 15 avril et du 20 au 22 avril à l'Empire Polo Club en Californie. Il semblerait que les noms des têtes d'affiche promettent encore du très lourd cette année. D'après Consequence Of Sound, Beyonce, Eminem et The Weeknd seraient les trois gros artistes à donner une performance durant le festival.

Beyoncé qui était déjà prévue en tête d'affiche lors de l'année précédente avait dû annuler son apparition après avoir annoncé qu'elle était enceinte. Remplacée par Lady Gaga, elle avait cependant affirmé qu'elle donnerait une performance en 2018. Selon certaines sources Eminem et The Weeknd rejoindraient Beyoncé cette année. Ce n'est pas impossible en sachant que le rappeur de Detroit vient de sortir son nouvel album "Revival" très bien accueilli par les fans et la critique, et que le canadien The Weeknd a enfin terminé sa tournée mondiale. Si les producteurs du festival n'ont pas encore réagi à cette rumeur, cette dernière devrait être confirmée ou démentie après les vacances de fin d'année. A suivre ...