Coachella 2017 : Un festivalier vole une centaine de smartphones et se fait griller par une application !

Coachella c'est la Californie, le soleil brillant de mille feux, les couronnes de fleurs chatoyantes, les concerts plus explosifs les uns que les autres mais aussi ... les voleurs ! Eh oui, en festival comme dans les transports les smartphones constituent une cible de choix pour les pickpockets en tout genre. Le vendredi 14 avril dès le début d'après-midi, un homme s'est donc allègrement servi dans les poches des festivaliers, les délestant de leur téléphone portable. Le voleur, pas très expérimenté visiblement, a cependant oublié un léger détail : désactiver les fonctions de géolocalisation sur les portables volés !

En effet, les propriétaires de la centaine de smartphones dérobés ont pu localiser où se trouvait leur précieux terminal grâce à des applications comme Find My Phone. Les forces de police présente sur le festival ont donc pu localiser assez facilement l'auteur de ce larcin monumental. Tous les propriétaires de téléphones ont donc pu les retrouver et inonder Instagram et Snapchat avec leurs photos et vidéos, histoire de bien faire rager leurs amis qui n'étaient pas de la partie ! Tout est bien qui finit bien à Coachella, véritable festival de conte de fée...